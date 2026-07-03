(ANSA) - MILANO, 03 LUG - "Le voglio ancora bene, ma il nostro era un amore tossico che non riuscivo a gestire". Ha ammesso le proprie responsabilità e ha chiesto scusa E.P., il modello di 23 anni arrestato nei giorni scorsi dalla Polizia locale di Milano con l'accusa di atti persecutori, lesioni aggravate e violenza sessuale nei confronti dell'ex fidanzata che lo ha poi denunciato. Durante l'interrogatorio di garanzia, il giovane al gip Angela Minerva ha detto di aver avuto, come ha riferito il suo avvocato Piero Porciani, "reazioni sproporzionate rispetto alle provocazioni della ex" a cui ha chiesto "scusa", mostrando di essere pentito per quel che ha fatto. "So di aver sbagliato - ha aggiunto - ma non riuscivo a frenarmi". Il modello, tra l'altro, ha manifestato la volontà di sottoporsi a un percorso in modo che possa ritrovare un equilibrio psicologico. Secondo l'inchiesta della pm Chiara Costagliola, il giovane, che sfila per alcune importanti maison, tra la fine del 2025 e il febbraio scorso avrebbe sottoposto la ragazza a una continua escalation di violenze fisiche, minacce e comportamenti persecutori. (ANSA).