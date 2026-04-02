(ANSA) - ROMA, 02 APR - Il ministro Salvini in queste ore è al lavoro, anche in vista del ponte di Pasqua, "per calmierare il prezzo dei carburanti, con una prima (storica) iniziativa dei concessionari autostradali che nei prossimi giorni ridurranno il prezzo alla pompa di 5 centesimi di euro al litro". Così il Mit in una nota. Domani in CdM, oltre alla proroga della misura messa in campo dal governo lo scorso 19 marzo del taglio delle accise di 24,4 centesimi al litro, Salvini chiederà anche "l'estensione di questo provvedimento agli autotrasportatori" che hanno investito in mezzi sostenibili e che finora sono stati esclusi dal rimborso. Nei prossimi giorni, infine, verranno convocate nuovamente le compagnie petrolifere per evitare speculazioni frutto di aumenti ingiustificati del prezzo della benzina e del gasolio, conclude il Mit. (ANSA).