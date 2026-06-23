(ANSA) - ROMA, 23 GIU - "Dall'incontro è emerso che, nonostante il record di cantieri attivi (1300) per migliorare la linea ferroviaria in tutta Italia, il trend di puntualità a giugno di quest'anno (76%) è in netto miglioramento rispetto allo stesso mese del '25 (69%) e del '24 (70%)". Così il Mit, dopo la riunione tra il vicepremier e ministro Matteo Salvini e i vertici di Fs, Trenitalia, Rfi, Anas, Fs Engineering e Fs security, sottolineando che "dai dati si evince anche che manomissioni della rete, furti di rame, che solo nei primi mesi di quest'anno hanno provocato il ritardo di 600 treni, e guasti di convogli di altre compagnie ferroviarie, sono tra le principali cause di ritardo". Per l'estate è "previsto un potenziamento dei presidi operativi per il monitoraggio della circolazione e la gestione delle criticità" sulla rete ferroviaria, aggiunge il ministero. (ANSA).