(ANSA) - ROMA, 07 APR - "Nessuna novità normativa sui fondi per l'edilizia residenziale pubblica: il ministro Salvini ha a cuore il problema e conta quanto prima di dare risposte concrete e anzi più corpose in termini economici". Lo precisa una nota del Mit, in merito agli articoli apparsi e alle dichiarazioni riportate negli ultimi giorni negando un "taglio ai fondi", ma anzi "Salvini lavora per aumentare risorse". "I 970 milioni indicati, quindi, non risultano né tagliati né bloccati - affermano dal Mit -. La loro destinazione sarà definita nel decreto legge sul Piano Casa, attualmente in preparazione. L'azione dell'Esecutivo si muove su due fronti: sostegno ai salari e varo del Piano Casa. In questo quadro, restano decisive anche le scelte di Unione Europea e Banca Centrale Europea sulle condizioni finanziarie. Appare quindi opportuno ricondurre il dibattito su basi oggettive, evitando di alimentare allarmismi che non trovano riscontro nei dati normativi e amministrativi disponibili" conclude la nota. (ANSA).