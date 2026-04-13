(ANSA) - ROMA, 13 APR - A fine marzo sono già 9,2 milioni le patenti digitali aggiunte su Io, l'app dei servizi pubblici gestita da PagoPa, tra nuove attivazioni e rinnovi in formato digitale. La funzionalità è stata introdotta a ottobre 2024. Lo si legge in una nota del Mit. I servizi della Motorizzazione, integrati nell'applicazione dallo scorso aprile, hanno registrato circa 10 milioni di utilizzi complessivi. Attraverso l'app Io, gli utenti possono anche consultare il saldo punti della patente tramite il servizio "Le mie patenti", che conta 7,5 milioni di accessi negli ultimi 12 mesi. Nella sezione "I miei veicoli", che ha registrato 1,2 milioni di ingressi, si possono invece verificare lo stato amministrativo dei veicoli e seguire l'avanzamento delle pratiche e dei relativi pagamenti. Cresce anche il ricorso all'invio di messaggi personalizzati via app per avvisare i cittadini su scadenze, aggiornamenti e adempimenti relativi ai documenti di guida. Nel mese di marzo sono stati raggiunti oltre 300mila utenti, con il 73% dei messaggi letti aperto il giorno stesso della ricezione. (ANSA).