(ANSA) - ROMA, 09 NOV - Torna a far discutere un libro di testo scolastico di storia, edito da Laterza, destinato alle scuole superiori al centro di polemiche già nel giugno dello scorso anno. Si tratta del testo 'Trame del tempo', che in un passaggio parla del governo Meloni come di un governo che "si distingue nell'attuazione di misure chiaramente liberticide". Stavolta a risollevare la polemica è il parlamentare Galeazzo Bignami (FdI), che ha visto il testo tra le novità in vendita sulle piattaforme di libri destinati alla scuola superiore. Nel paragrafo incriminato si legge che il governo Meloni, "arrivato al potere per la prima volta un secolo dopo la marcia su Roma e settantasette anni dopo la Liberazione dal fascismo", è "il partito che ne ha raccolto l'eredità e che continua ad avere una stretta relazione con la sua 'base' dichiaratamente fascista - come dimostra anche l'inchiesta di Fanpage di giugno 2024 'Gioventù meloniana'". Poi prosegue nel dire che l'esecutivo si "distingue nell'attuazione di misure dichiaratamente liberticide, come il cosiddetto ddl "Sicurezza" del settembre 2024, che contrae significativamente il diritto di manifestare. Il governo Meloni prosegue inoltre la guerra ai migranti con rinnovato fervore, con piani di deportazione e una loro costante criminalizzazione sui mezzi di comunicazione". Il ministro Valditara si è detto "amareggiato perché questo libro esprime valutazioni tendenziose e una narrazione faziosa e quindi non abitua allo spirito critico ma rischia di essere funzionale all'indottrinamento degli studenti". Già un anno e mezzo fa il ministro aveva chiesto alla Associazione Italiana Editori una rapida verifica sulla correttezza delle informazioni e dei fatti storici riportati nel libro di testo ed aveva ricordato che "che non possono essere adottati volumi che contengano frasi offensive ovvero affermazioni tendenziose, che alterino la verità dei fatti, tradendo la serietà della ricostruzione storica che è alla base di una scuola democratica (ANSA).