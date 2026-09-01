(ANSA) - KIEV, 01 SET - Un "massiccio" attacco missilistico e con droni russo ha ucciso almeno quattro persone a Kiev e nella regione circostante, hanno dichiarato stamattina le autorità ucraine in seguito a un allarme balistico diramato dall'esercito. "Tre persone sono state uccise nell'attacco nemico alla capitale" e altre cinque sono rimaste ferite, ha riferito l'amministrazione militare di Kiev su Telegram senza fornire ulteriori dettagli immediati. Secondo Tymur Tkachenko, capo dell'amministrazione militare della regione che circonda la capitale, l'esercito russo ha condotto "un massiccio attacco con missili e droni da combattimento" e ha deliberatamente preso di mira "strutture civili ed edifici residenziali. Una persona è stata uccisa" e un'altra ferita nell'attacco a un'attività commerciale a Boryspil, ha riferito il funzionario. Nella stessa città un attacco ha danneggiato un condominio di cinque piani e ferito otto persone, tra cui un bambino. (ANSA).