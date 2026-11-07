(ANSA) - ROMA, 07 NOV - Nella notte tra il 6 e il 7 novembre, diverse ondate di missili balistici russi hanno colpito Kiev, poche ore dopo che il presidente Volodymyr Zelensky aveva avvertito che la Russia si stava preparando a un altro attacco su larga scala contro le infrastrutture. Lo riferisce The Kyiv Independent. Almeno cinque persone sono rimaste ferite nella capitale, tra cui una ragazza di 14 anni, secondo quanto riferito dal sindaco Vitali Klitschko. Il Ponte Nord di Kiev è stato danneggiato nell'attacco russo ed è attualmente chiuso al traffico in entrambe le direzioni, ha aggiunto Klitschko. (ANSA).