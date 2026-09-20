(ANSA) - SORA, 20 SET - La Polizia di Sora ha denunciato quattro genitori di ragazzi minorenni della città nel Frusinate accusandoli di "abbandono di minori". La denuncia nasce da una nota diramata dalla Sala Operativa della Questura, allertata la notte scorsa da diverse chiamate al Numero Unico di Emergenza 112: segnalavano un gruppo di ragazzi in via Loffredo che provocavano schiamazzi e danneggiamenti sulle abitazioni. Le pattuglie sono intervenute bloccando i ragazzi e ricostruendo che erano stati lasciati in giro dai genitori, senza la supervisione degli adulti. Per questo la polizia ha provveduto ad identificare i ragazzini ed una volta accertato che erano minorenni hanno identificato i genitori e li hanno denunciati alla Procura della Repubblica di Cassino. (ANSA).