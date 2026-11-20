(ANSA) - VARSAVIA, 20 NOV - Due missili e un drone militare russo sono caduti stanotte sul territorio polacco a seguito dell'attacco russo sulle regione ovest di Ucraina. Lo ha dichiarato il ministro della difesa polacco Wladyslaw Kosiniak- Kamysz, secondo quale si tratta degli incidenti avvenuti sul territorio della Polonia più gravi dall'inizio della guerra di Russia contro l'Ucraina. Il ministro ha affermato che a causa della situazione sono stati chiusi due aeroporti della zona, a Rzeszoow e Lublino, ormai riaperti. (ANSA).