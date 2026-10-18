(ANSA) - ROMA, 18 OTT - "Non ricordo un incidente di questo tipo negli ultimi tempi". Lo ha detto il ministro della Difesa canadese David McGuinty, riportato dall'emittente Ctv, parlando dell'incendio nella base militare di Wainwright, nell'Alberta. Il ministro non ha voluto confermare il numero esatto delle vittime, affermando che si tratta ancora di una "situazione molto delicata e in piena evoluzione". Ha dichiarato che le Forze armate canadesi, il Dipartimento della Difesa nazionale e altri enti federali stanno collaborando con le autorità "per mobilitare tutto il sostegno necessario e per ricostruire i dettagli di quanto accaduto". (ANSA).