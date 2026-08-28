(ANSA) - ALGERI, 28 AGO - Si sono svolti oggi nel comune di Djemaâ Beni Habibi, nella provincia costiera di Jijel, nell'Algeria orientale, i funerali delle salme di 37 vittime degli incendi boschivi, alla presenza del primo ministro Sifi Ghrieb, del ministro dell'Interno Saïd Sayoud, di diversi membri del governo e di un gran numero di cittadini. Le autorità non hanno finora fornito un nuovo bilancio ufficiale delle vittime che si ritiene siano oltre la settantina. Il primo ministro si è limitato a dichiarare che si saprà "ogni cosa a suo tempo" e che il bilancio complessivo sarà reso noto con tutti i dettagli. (ANSA).