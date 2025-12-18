(Vedi: 'Via libera definitivo...' delle 12.35 circa) (ANSA) - ROMA, 18 DIC - Nel decreto sicurezza sul lavoro, convertito in legge, sono contenuti nuovi strumenti per la riduzione del rischio infortunistico e la promozione della cultura della sicurezza. Lo comunica una nota della ministra del Lavoro, Marina Calderone che aggiunge: "dal sistema premiale per le aziende virtuose al badge di cantiere per i settori più a rischio, da un rafforzamento dell'attenzione su appalti e sub-appalti all'assunzione di altre 400 persone tra ispettori e Carabinieri del Comando per la Tutela del lavoro, nonché tante e diversificate risorse sulla formazione e la previsione di un sistema di tracciamento e valutazione dei mancati infortuni". "Molteplici le disposizioni a favore dei giovani", continua il testo. "Oltre all'estensione della tutela Inail per gli studenti nei percorsi scuola-lavoro anche durante il tragitto verso le aziende e la loro esclusione dalle attività più a rischio, è stato previsto un sostegno al percorso di studio degli orfani di vittime di vittime sul lavoro attraverso borse di studio che vanno dalla scuola primaria alla formazione universitaria. Il testo approvato dal Parlamento si è arricchito inoltre di nuove regole per le politiche attive delle persone con disabilità, finalizzate al loro inserimento lavorativo". (ANSA).