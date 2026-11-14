(ANSA) - ROMA, 14 NOV - Il ministero dell'Interno francese ha reso noto in serata che almeno 219 persone sono state fermate in tutto il Paese durante le proteste odierne. Il ministero ha anche riferito che 10 agenti di polizia hanno riportato ferite lievi. Lo scrive Le Figaro. "La situazione sul territorio nazionale è rimasta generalmente sotto controllo, nonostante gli incidenti verificatisi in diverse città tra cui Marsiglia, Grenoble, Lione, Bordeaux, Poitiers, Montpellier, Tolosa, Tours, Saint-Étienne, Angers, Nancy, Lille e Rouen", ha aggiunto il ministero nel suo rapporto di fine giornata. Beauvau ha precisato che "mortai sono stati lanciati contro le forze dell'ordine", mentre "arredi stradali o commerciali sono stati danneggiati e cassonetti della spazzatura sono stati dati alle fiamme" . Il ministero dell'Interno ha sottolineato che questi incidenti sono stati "provocati, come previsto, da gruppi ad alto rischio composti da attivisti radicali e di estrema sinistra", accusati di aver "tentato di incitare alla violenza durante le manifestazioni". "L'intervento delle forze dell'ordine è stato sistematico al fine di sventare queste azioni", ha riferito il dicastero, deplorando anche il "violento attacco contro i giornalisti a Lione " . (ANSA).