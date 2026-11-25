(ANSA) - ROMA, 25 NOV - Il ministero delle Imprese e del Made in Italy rende noto che, in base agli ultimi dati rilevati dall'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, in data odierna - mercoledì 25 novembre 2026 - il prezzo medio dei carburanti in modalità 'self service' lungo la rete stradale nazionale è calato, attestandosi a 1,935 euro al litro per la benzina e 2,194 euro al litro per il gasolio. Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 1,965 euro al litro per la benzina e 2,242 euro al litro per il gasolio. Per la benzina, il numero di impianti che presentano un prezzo inferiore a 1,95 euro è pari a 17.144, circa l'86% di tutti gli impianti stradali e autostradali, di cui 9.132 impianti con un prezzo inferiore a 1,93 euro (circa il 46% di tutti gli impianti stradali e autostradali). Per il gasolio, il numero di impianti che presentano un prezzo inferiore a 2,20 euro è pari a 14.111, circa il 70% di tutti gli impianti stradali e autostradali, di cui 6.008 impianti con un prezzo inferiore a 2,18 euro (circa il 30% di tutti gli impianti stradali e autostradali). (ANSA).