(ANSA) - ROMA, 26 APR - Il ministero delle Imprese e del Made in Italy rende noto che, in base agli ultimi dati rilevati dall'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, in data odierna - domenica 26 aprile 2026 - il prezzo medio dei carburanti in modalità 'self service' lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,738 euro al litro per la benzina e 2,059 euro al litro per il gasolio. Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 1,789 euro al litro per la benzina e 2,118 euro al litro per il gasolio. (ANSA).