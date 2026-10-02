(ANSA) - ROMA, 02 OTT - Il ministero delle Imprese e del Made in Italy rende noto che, in base agli ultimi dati rilevati dall'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, in data odierna - venerdì 2 ottobre - il prezzo medio dei carburanti in modalità 'self service' lungo la rete stradale nazionale è ancora in diminuzione, attestandosi a 2,064 euro al litro per la benzina e 2,261 euro al litro per il gasolio. Cali anche sulla rete autostradale: il prezzo medio self è di 2,085 euro al litro per la benzina e 2,293 euro al litro per il gasolio. (ANSA).