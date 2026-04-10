(ANSA) - ROMA, 10 APR - Il Mimit rende noto che, sulla base degli ultimi dati dell'Osservatorio prezzi carburanti, alla data odierna - venerdì 10 aprile 2026 - i prezzi medi risultano in calo, anche per effetto degli adeguamenti al ribasso indicati dalle compagnie petrolifere, con riduzioni del prezzo consigliato del gasolio fino a -8 cent al litro rispetto alla giornata di ieri. Lungo la rete stradale nazionale, il prezzo medio in modalità "self service" è pari a 1,789 euro al litro per la benzina e 2,181 euro per il gasolio. Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 1,823 euro per la benzina e 2,204 euro per il gasolio. (ANSA).