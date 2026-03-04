(ANSA) - ROMA, 04 MAR - "Già da lunedì, su indicazione del ministro Urso, era stato potenziato il monitoraggio del Garante dei prezzi lungo tutta la filiera dei carburanti, con particolare riferimento ai listini consigliati dalle compagnie, ai margini di distribuzione e ai prezzi alla pompa". Lo si legge in una nota del Mimit che annuncia la prossima riunione della commissione di allerta rapida sui prezzi venerdì prossimo. "I primi esiti sono stati trasmessi, ieri, alla Guardia di Finanza. Il Garante ha inoltre chiesto alle principali compagnie petrolifere chiarimenti sulle recenti variazioni dei prezzi, in particolare sul rapido adeguamento al rialzo dei listini di benzina e gasolio. Elementi che saranno approfonditi, appunto, nel corso delle due riunioni della Commissione di allerta rapida in programma". (ANSA).