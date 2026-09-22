(ANSA) - ROMA, 22 SET - Non si arresta la corsa dei prezzi dei carburanti. Oggi il prezzo medio in modalità 'self service' lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,156 euro a litro per la benzina (ieri 2,155) e 2,340 euro per il gasolio (ieri 2,335), secondo quanto rende noto il ministero delle Imprese e del Made in Italy in base agli ultimi dati rilevati dall'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit. Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 2,248 euro a litro per la benzina (ieri 2,245) e 2,422 euro per il gasolio (ieri 2,414). (ANSA).