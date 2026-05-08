(ANSA) - ROMA, 08 MAG - Prezzi dei carburanti in lieve calo. In base agli ultimi dati rilevati dall'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, oggi il prezzo medio dei carburanti in modalità 'self service' lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,934 euro al litro per la benzina e 2,026 euro al litro per il gasolio. Lo rende noto il Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Ieri i prezzi della benzina self e del diesel erano pari rispettivamente a 1,937 euro e 2,037 euro al litro. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 2,000 euro al litro per la benzina (ieri 1,994) e 2,093 euro al litro per il gasolio (ieri 2,099). (ANSA).