(ANSA) - ROMA, 06 MAR - "Sulla rete dei distributori italiani non risultano diffusi fenomeni speculativi, al netto di una ventina di casi già segnalati da Mister Prezzi e ora all'esame dei militari delle Fiamme Gialle. L'attenzione si sta quindi concentrando sui passaggi a monte della filiera dei benzinai". Lo afferma il ministro delle Imprese, Adolfo Urso. Con l'aumento delle quotazioni dei prodotti raffinati, scrive il Mimit, si sono registrati "immediati e sensibili adeguamenti al rialzo" dei prezzi consigliati dalle principali compagnie petrolifere. Aumenti che "non risultano ancora giustificati da una reale carenza di prodotto raffinato sul mercato". (ANSA).