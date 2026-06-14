(ANSA) - ROMA, 14 GIU - Anche il gasolio torna sotto la soglia dei 2 euro. È quanto emerge dagli ultimi dati dell'Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del Made in Italy, che confermano la progressiva riduzione dei prezzi dei carburanti alla pompa. In data odierna - domenica 14 giugno 2026 - il prezzo medio dei carburanti in modalità 'self service' lungo la rete stradale nazionale registra un valore pari a 1,891 euro al litro per la benzina e 1,998 euro al litro per il gasolio. Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 1,984 euro per la benzina e 2,078 euro per il gasolio. (ANSA).