(ANSA) - ROMA, 19 MAR - Mister Prezzi (il Garante per la sorveglianza dei prezzi del Ministero delle Imprese e del made in Italy), "su indicazione dei ministri delle Imprese, Adolfo Urso, e dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, ha trasmesso alla Guardia di Finanza la lista dei distributori che non hanno ancora adeguato i prezzi dei carburanti al taglio delle accise disposto dal Governo, con l'indicazione delle potenziali e più significative anomalie rilevate. I controlli su tutto il territorio nazionale sono già in corso e continueranno sulla rete stradale, autostradale e lungo tutta la filiera". Lo rende noto il Mimit con un comunicato. (ANSA).