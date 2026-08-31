(ANSA) - ROMA, 31 AGO - Una dotazione complessiva di 32 milioni di euro per sostenere le piccole e medie imprese italiane nella tutela e nella valorizzazione della proprietà industriale, favorendo l'innovazione, il design e la protezione dei marchi e rafforzandone la capacità competitiva sui mercati. E' quanto previsto il decreto direttoriale che dispone la riapertura, per l'annualità 2026, delle misure Brevetti+, Disegni+ e Marchi+. Ne dà notizia il Mimit, spiegando che con queste ulteriori risorse destinate all'anno in corso, si vuole dare continuità ai tre strumenti - secondo gli indirizzi definiti per il triennio 2024-2026 dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso - accompagnando le imprese nello sviluppo e nello sfruttamento economico dei propri asset immateriali e trasformandoli in concrete opportunità di crescita. Per la misura Brevetti+ sono previsti 20 milioni di euro, a sostegno della valorizzazione economica dei brevetti e del loro utilizzo nei processi produttivi e sul mercato. Per Disegni+ sono destinati 10 milioni di euro, per accompagnare le imprese nella valorizzazione di disegni e modelli, dalla messa in produzione alla commercializzazione. Per Marchi+, infine, sono previsti 2 milioni di euro, destinati a sostenere la tutela dei marchi italiani nell'Unione europea e sui mercati internazionali. I nuovi bandi, la cui emanazione da parte della Dgiai del Mimit è prevista entro i prossimi 30 giorni, definiranno i termini e le modalità per la presentazione delle domande di agevolazione. (ANSA).