(ANSA) - PARIGI, 28 APR - "Semplificare è sempre una cosa buona. Questo ce l'ha insegnato Leonardo Del Vecchio'". Lo afferma Francesco Milleri, a.d. e presidente di EssilorLuxottica e presidente di Delfin, che detiene tra l'altro il 32,4% del gigante italofrancese, dopo l'avvio dell'acquisto da parte di Leonardo Maria Del Vecchio del 12,5% ciascuno dalla sorella Paola e dal fratello Luca, per salire al 37,5% della holding. "E' un processo che porta alla semplificazione: se rimarranno 6 o 5 azionisti con le loro diversità, sarà molto più facile trovare delle soluzioni buone per la società e per il Paese", risponde Milleri a margine dell'assemblea Essilux. (ANSA).