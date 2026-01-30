(ANSA) - ROMA, 30 GEN - La Lega insiste sulla proroga a tutto il 2026 dello scudo erariale, mentre FI rinuncia a chiedere il differimento di 6 mesi (al primo luglio) dell'entrata in vigore della tassa sui pacchi. E' quanto emerge dal fascicolo degli emendamenti segnalati al decreto Milleproroghe presentati alle commissioni Affari Costituzionali e Bilancio della Camera. La Lega propone tra i segnalati anche l'ulteriore riapertura della rottamazione quater per chi non era in regola con la seconda rata (spostando la scadenza da novembre al 28 febbraio 2026) e il rinvio al 2027 dell'aumento delle tassazione dal 26% al 33% dei redditi da cripto e stablecoin. Forza Italia conferma invece l'emendamento per estendere anche al 2023 il ravvedimento speciale attualmente riservato alle annualità 2018-22 per chi ha aderito al concordato preventivo biennale. (ANSA).