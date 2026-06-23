(ANSA) - ROMA, 23 GIU - Mentre i casi confermati di Ebola a livello mondiale raggiungono quota 1.000, circa 2,95 milioni di bambini e adolescenti di età pari o inferiore a 18 anni - equivalenti al 54% della popolazione delle 31 zone sanitarie colpite - sono a rischio sia a causa dell'Ebola stesso che del collasso dei servizi essenziali nella parte orientale della Repubblica Democratica del Congo, ha avvertito oggi l'Unicef. Al 19 giugno i bambini e gli adolescenti rappresentavano circa il 15% dei casi confermati di Ebola e oltre il 25% dei decessi confermati nella parte orientale della Repubblica Democratica del Congo. Nella sola provincia dell'Ituri Ebola ha lasciato oltre 130 bambini orfani. In Uganda sono stati confermati 20 casi e due decessi tra adulti, un bambino è risultato positivo al test e altri 19 sono sotto osservazione in quarantena. (ANSA).