(ANSA) - BUENOS AIRES, 26 GEN - Il governo ultraliberista di Javier Milei ha inserito il progetto di legge per abbassare il limite di imputabilità dei minorenni fino da 16 a14 anni nel periodo di sessioni straordinarie del Parlamento decretato per il mese di febbraio. Il leader conservatore torna quindi alla carica con un progetto controverso che, se nel corso del primo biennio era stato respinto in più occasioni dall'opposizione peronista, adesso ha buone probabilità di essere approvato grazie al rafforzamento della maggioranza ottenuto con le elezioni di mid-term del 2025. Sebbene l'Argentina sia uno dei paesi latinoamericani con il minor indice di criminalità i sondaggi di opinione condotti sul tema danno conto di un forte sostegno popolare al progetto con un livello di approvazione prossimo al 70% negli ultimi rilevamenti. Nel corso del periodo di sessioni straordinarie il governo ha inserito anche il progetto di riforma del Lavoro, la polemica riforma della legge di protezione dei ghiacciai per permettere lo sviluppo del settore minerario, e la ratifica dell'accordo Ue-Mercosur. (ANSA).