(ANSA) - BUENOS AIRES, 01 SET - Il presidente argentino, Javier Milei, ha annunciato oggi che terrà un discorso a reti unificate "per dare alla popolazione ulteriori dettagli sui progressi diplomatici ottenuti dal governo nella difesa della sovranità delle isole Malvinas". La decisione del presidente di rivolgersi direttamente alla cittadinanza segue le dichiarazioni di ieri del presidente Usa, Donald Trump, che - in risposta a una domanda della Bbc su un'eventuale revisione della storica posizione di neutralità di Washington nella disputa di sovranità tra Argentina e Regno Unito sulle isole Falkland-Malvinas - ha affermato che si tratta di "una delle tante posizioni che potrei rivedere". Il governo di Javier Milei sembra voler approfittare in questo modo delle attuali tensioni politiche e diplomatiche tra Washington e Londra. Il presidente argentino ha affermato oggi in un'intervista radiofonica che la dichiarazione di Trump sulle Falkland-Malvinas rappresenta "un qualcosa di molto forte in relazione alla causa più importante e più sacra per gli argentini". Il discorso a reti unificate, secondo quanto si legge in una nota della presidenza, dovrebbe tenersi nella nottata di giovedì. (ANSA).