(ANSA) - BUENOS AIRES, 07 NOV - Il presidente dell'Argentina, Javier Milei, riceverà domenica a Buenos Aires Papa Leone XIV per un incontro che sarà segnato da elementi contrastanti. Il governo mira a promuovere principalmente il messaggio di unità rivolto alla società che proviene dalla Chiesa argentina in vista della visita del Pontefice, un evento considerato di per sé come un messaggio di sostegno all'esecutivo. Leone XIV arriva tuttavia nel Paese con un'agenda fortemente incentrata su temi sociali come la povertà, la giustizia sociale e l'attenzione ai disabili, tutti temi su cui l'esecutivo si trova in difficoltà sia dal punto di vista prettamente ideologico che dei risultati. Per Milei il concetto di 'giustizia sociale' continua a rappresentare infatti "un'aberrazione" contraria ai principi del capitalismo e del libero mercato. Lo stesso concetto per il cardinale Prevost rappresenta invece la principale ragione della scelta del suo nome come Pontefice, ispirato dalla figura di Leone XIII e alla enciclica 'Rerum Novarum' che diede vita alla dottrina sociale della Chiesa. L'annunciata visita del Papa lunedì all'Istituto Don Orione di Buenos Aires getterà luce inoltre su un aspetto delle politiche del governo al centro di numerose critiche, sia per i tagli ai finanziamenti al settore sia per l'inchiesta in corso sulla presunta malversazione di fondi dell'Agenzia nazionale disabili (Andis). L'arrivo del Papa in Argentina è previsto per domenica alle 16:30 ora locale (le 20:30 in Italia). Il presidente Milei lo riceverà al suo atterraggio nell'aeroporto metropolitano di Aeroparque. Alle 16:50 il Ponteifce renderà omaggio al Monumento al Generale San Martín mentre alle 17:20 sarà ricevuto dal presidente presso il palazzo di governo, la Casa Rosada. Alle 18:30 è previsto un incontro con esponenti del governo, rappresentanti della società civile e il corpo diplomatico presso Palacio Libertad. Qui si prevede che sia Milei che il Papa terranno dei discorsi che saranno trasmessi a livello nazionale a partire dalle 19:00. (ANSA).