MILANO. Un tram che sembrava aver perso il controllo e che deraglia causando la morte di due persone e il ferimento di altre 39. Sono i drammatici momenti dell'incidente del tram numero 9 avvenuto nel pomeriggio in viale Vittorio Veneto, a Milano, in zona Porta Venezia.

Una delle vittime è un sessantenne residente ad Abbiategrasso, rimasto incastrato sotto il mezzo pubblico.

L'altra vittima, di nazionalità senegalese, era invece un passeggero, trasportato in ospedale in codice rosso e poi morto al Niguarda. "Un impatto devastante", lo ha definito il procuratore capo di Milano Marcello Viola, che indaga per omicidio colposo e lesioni colpose. Per ricostruire esattamente la dinamica dell'incidente saranno utili le telecamere della zona e le testimonianze dei numerosi passeggeri che erano a bordo del tram. Ma già un video girato da un'automobilista mostra con chiarezza quanto è accaduto. Nel video amatoriale, divenuto virale sui social, si vede il mezzo pubblico che deraglia in curva, si schianta contro un palazzo e si inclina. L'unica certezza, al momento, è dunque la velocità elevatissima del tram.

Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia locale, cinque mezzi dei vigili del fuoco e 19 dell'Areu per trasportare le decine di feriti in vari ospedali milanesi. Poco dopo è arrivato il procuratore Marcello Viola, giunto sul luogo dell'incidente assieme al pm di turno, Elisa Calanducci, a cui sarà affidata l'inchiesta.

"Mi sono sentito male, ho avuto un malore", avrebbe detto il conducente del tram.

Gli accertamenti saranno complessi e lunghi e la Procura è già pronta a nominare un consulente tecnico per le analisi cinematiche nel fascicolo per omicidio e lesioni colpose. Sul posto anche il sindaco di Milano, Giuseppe Sala.

"Una tragedia. È difficile avventurarsi in analisi su quello che è successo", ha detto il sindaco. "Per fortuna era un momento in cui non c'era molta gente, altrimenti la tragedia sarebbe potuta essere anche più grave". "Non appare una questione tecnica del tram, è molto legata al conducente", ha aggiunto Sala, spiegando che il mezzo "è un mezzo nuovo, l'autista è molto esperto, in servizio da solo un'ora, quindi non in straordinario". Atm, l'azienda che gestisce i trasporti milanesi, si è detta addolorata e "profondamente scossa per il gravissimo incidente", e intanto ha assicurato di aver messo a disposizione dell'autorità giudiziaria "ogni informazione e strumento utili alle indagini". Sul deragliamento non sono mancate le reazioni politiche. La premier Giorgia Meloni ha espresso "profondo cordoglio" a titolo personale e "a nome dell'intero governo". "Sono addolorato per quanto successo nella mia Milano", ha detto il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, certo che "verrà fatta chiarezza sui motivi dell'incidente".

La verità sull'accaduto l'ha chiesta anche la segretaria del Pd, Elly Schlein, che ha espresso "cordoglio" per le vittime. I sindacati Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uilt-Uil hanno annunciato che richiederanno "con urgenza un momento di confronto con l'azienda: è necessario approfondire tempestivamente le dinamiche dell'incidente". Il mezzo deragliato è un Tramlink bidirezionale di ultima generazione. Lungo 25 metri, è composto da tre carrozze comunicanti, con 66 posti a sedere. Ha iniziato a circolare sulle linee 7 e 31, lo scorso anno, per poi essere impiegato anche sulla 9, una delle linee simbolo di Milano, con un percorso circolare che collega piazza della Repubblica a Porta Venezia.