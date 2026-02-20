(ANSA) - MILANO, 20 FEB - Saranno USA e Canada a giocarsi domenica la medaglia d'oro nel torneo olimpico maschile di hockey su ghiaccio ai Giochi di Milano-Cortina 2026. All'Arena Santa Giulia di Milano gli statunitensi hanno superato senza troppi problemi la Slovacchia in semifinale con un netto 6-2, sotto gli occhi del direttore dell'Fbi Kash Patel. Gli Stati Uniti raggiungono quindi in finale il Canada, che nel pomeriggio ha battuto per 3-2 la Finlandia (che si giocherà domani il bronzo nella finalina con la Slovacchia). L'ultimo atto del torneo olimpico di hockey sarà così quello più atteso, visto che negli ultimi mesi la grande classica nordamericana (sarà il sesto incrocio in finale ai Giochi olimpici invernali, la finale più ricorrente della storia) ha assunto contorni geopolitici alla luce delle tensioni e delle schermaglie diplomatiche tra i due Paesi. Il tutto in attesa di capire se il grande protagonista di queste frizioni, ovverosia il presidente statunitense Donald Trump, sarà presente domenica all'Arena Santa Giulia per la finalissima. Gli Usa vanno a caccia di un oro olimpico che manca addirittura dal 1980, l'anno del trionfo in casa a Lake Placid con il "miracolo sul ghiaccio" da parte della nazionale formata da giocatori universitari che sconfisse la fortissima Unione Sovietica. Il Canada, invece, vuole salire sul gradino più alto del podio per la decima volta, tornando a conquistare l'oro dopo l'ultimo trionfo nel 2014. (ANSA).