(ANSA) - ROMA, 07 FEB - Si è concluso il segmento della danza libera alla Milano Ice Skating Arena con una prova di altissimo livello dei campioni del mondo in carica. Madison Chock e Evan Bates, in rappresentanza degli Stati Uniti d'America, hanno confermato la loro leadership ottenendo un punteggio di 133.23, che rappresenta il loro primato stagionale. La coppia statunitense ha incantato il pubblico e la giuria tecnica con sollevamenti di livello quattro e una sequenza di twizzles sincronizzati molto solida. Sulle note di Paint It Black, gli statunitensi hanno trascinato l'intero palazzetto, ottenendo una standing ovation finale. Nonostante qualche livello tre nelle sequenze di passi e nei turni su un piede, la loro prestazione è stata giudicata la migliore del lotto, permettendo alla propria nazionale di consolidare il primato nella classifica generale per le medaglie Olimpiche. Dopo questa prova, gli Stati Uniti tornano al comando della gara a squadra, seguiti dal Giappone e dalla squadra italiana, che resta saldamente in corsa per il podio grazie all'ottima prova di Charlène Guignard e Marco Fabbri. Mancano ora solo tre segmenti (coppie, singolo femminile e singolo maschile) per decretare i vincitori del titolo. Prestazione magistrale della coppia della squadra italiana nella danza libera del team event. Guignard e Fabbri hanno infiammato il pubblico di casa ottenendo un punteggio di 124.22, accompagnati dai cori "I-ta-lia" che hanno riempito l'arena milanese. Il binomio azzurro ha mostrato una solidità tecnica quasi perfetta, ottenendo il livello quattro su quasi tutti gli elementi eseguiti; le uniche lievi flessioni nel punteggio sono arrivate dalla sequenza di turni su un piede e dalla sequenza di passi circolare. (ANSA).