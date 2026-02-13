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(ANSA) - ROMA, 13 FEB - Clamoroso al Forum di Assago dove salta il banco nel singolo maschile di pattinaggio di figura. A sorpresa il fuoriclasse statunitense Ilia Malinin è fuori dal podio, ottavo classificato dopo un programma libero costellato da errori. Trionfa il kazako classe 2004 Mikhail Shaidorov, davanti ai giapponesi Yuma Kagiyama (argento) e Shun Sato (bronzo). Sfuma il podio olimpico anche per Daniel Grassl, che chiude la sua prova alla Milano Ice Skating Arena con un punteggio totale di 263.71. (ANSA).