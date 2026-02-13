(ANSA) - MILANO, 14 FEB - Si interrompe ai quarti di finale la storica partecipazione della nazionale femminile italiana di hockey ai Giochi Olimpici invernali di Milano Cortina. L'Italia, per la prima volta così avanti nel torneo olimpico, è stata infatti sconfitta alla Milano Rho Ice Hockey Arena dagli Usa per 6-0 con le reti di Keller, Coyne (doppietta), Edwards, Curl e Bilka. Le azzurre di coach Bouchard hanno tenuto botta nel primo tempo, sfiorando anche il vantaggio ma chiudendo in svantaggio per 1-0. Salvo poi crollare sotto i colpi delle favoritissime statunitensi dalla seconda frazione, con le cinque reti che hanno fissato sul punteggio sul definitivo 6-0, limitandosi poi a controllare la sfida nel terzo e ultimo tempo. Gli Usa continuano così la propria marcia da imbattute nella rincorsa alla medaglia d'oro volando in semifinale. (ANSA).