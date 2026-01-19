(ANSA) - ROMA, 19 GEN - "Il gigante è la prova in cui sento più dolore, anche se è quell che mi viene meglio; sulla velocità ne sento di meno". Cosi' Federica Brignone ha parlato del suo ritorno in gara, domani, in una conferenza stampa a Plan de Corones. "Quando ho iniziato a capire che ce l'avrei fatta? Nessun atleta è mai sicuro al 100%, nel nostro sport, di partecipare ai Giochi finché non è al cancelletto di partenza: tuttora non sono sicura", ha anche detto la sciatrice azzurra. "A dicembre ho rimesso gli sci da turismo. Poi quando ho messo quelli da Gigante è stato un disastro. Nella seconda metà del mese ho iniziato a vedere un po' di luce, è stata veramente tosta". "Mi sono allenata a Cortina e poi a Dobbiaco - spiega Brignone - Ho solo 10 giorni all'attivo tra i pali, pochi. In Val di Fassa ho lavorato sulla velocità. Ho fatto un programma diverso dal solito. Il Gigante è la prova in cui sento più dolore anche se è la gara che mi viene meglio, sulla velocità sento meno dolore". Il programma? "Dipende molto da come andrà domani a livello di dolore e sensazioni - conclude l'azzurra - Mi sposterò poi a Cortina per allenarmi un po' di più sulla velocità. Dopo i due giorni a Dobbiaco ho deciso di iscrivermi qua. Finora i miei programmi sono stati sempre settimanali, non a lungo termine. Non possiamo fare altrimenti. Non ho mai fatto finora salti e dossi" (ANSA).