- ROMA, 08 APR - "Il pensiero parte dagli atleti per quello che hanno fatto, perché vi avevamo chiesto non solo risultati ma anche i comportamenti e siamo orgogliosi di come avete raccontato l'Italia. I vostri linguaggi siano di ispirazione". Così il ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi, durante la cerimonia di riconsegna della bandiera in Quirinale da parte dell'Italia Team dopo i Giochi di Milano Cortina. "Mattarella aveva affidato a voi il sentimento di tutti gli italiani dandovi la bandiera - ha aggiunto -. E' importante poi dare forma a un grazie, perché da soli non si vince e stasera voi ci avete indicato chi ringraziare perché ha contribuito alle vostre vittorie". E poi ancora: "Un pensiero a chi ha lavorato nei cantieri e ha reso possibile tutto rendendo memorabili olimpiadi e paralimpiadi, non c'è stato un capo di stato, nessuno, che non abbia ringraziato. In certi momenti il nostro Paese riesce a fare squadra, guardando al bene comune". (ANSA).