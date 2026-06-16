(ANSA) - ROMA, 16 GIU - Sono 1.991 i Comuni coinvolti nella Rete Sai, pari al 25% dei Comuni italiani, nei quali risiede oltre la metà dell'intera popolazione nazionale. È quanto emerge dal XXIV Rapporto annuale del Sistema di accoglienza e integrazione (Sai), presentato dal Servizio centrale Sai, affidato da Anci a Cittalia. La rete conta 867 progettualità, 732 enti locali titolari, circa 41.300 posti di accoglienza e oltre 7.500 strutture distribuite sul territorio nazionale. Delle 7.571 strutture di accoglienza, 6.749 sono appartamenti, pari all'89,1% del totale, definiti dal Rapporto "la soluzione migliore per la realizzazione del percorso di inclusione sociale". Il sistema coinvolge soprattutto i piccoli centri: l'80,1% dei Comuni interessati ha meno di 15mila abitanti, il 75,3% si trova in aree rurali e il 23,4% nelle aree interne. Aderisce inoltre alla rete il 93% dei Comuni con oltre 100mila abitanti. Circa 25mila le figure professionali impegnate nelle attività e nei servizi del Sai. (ANSA).