(ANSA) - BOGOTÀ, 14 OTT - Migliaia di persone sono scese in piazza oggi in diverse città della Colombia per protestare contro le politiche del presidente di destra Abelardo de la Espriella. La mobilitazione, promossa dall'opposizione guidata dall'ex presidente Gustavo Petro (2022-2026), ha coinvolto sindacati, comunità indigene, studenti e organizzazioni femministe. A Bogotà, i manifestanti si sono radunati al Parque Nacional per poi dirigersi verso Plaza de Bolívar. Tra le richieste figurano maggiori tutele per i lavoratori, il miglioramento dell'assistenza sanitaria per gli insegnanti e la difesa dell'istruzione pubblica. L'opposizione critica inoltre la linea dura dell'esecutivo contro i gruppi armati legati al narcotraffico, temendo violazioni dei diritti umani e un arretramento rispetto alle riforme sociali varate da Petro. Il governo ha garantito il diritto di manifestare pacificamente, avvertendo che interverrà in caso di violenze o danneggiamenti. (ANSA).