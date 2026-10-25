(ANSA) - PRAGA, 25 OTT - Migliaia di persone si sono radunate oggi pomeriggio nella piazza della Città Vecchia a Praga per protestare contro l'abolizione del canone radiotelevisivo, accusando il governo di soffocare la libertà di stampa. Approvata dai deputati in prima lettura nella notte tra venerdì e sabato, su iniziativa del partito di estrema destra Spd, membro della coalizione di governo del primo ministro Andrej Babis, questa riforma, che prevede il trasferimento del finanziamento della televisione e della radio pubbliche al governo, deve ancora essere discussa al Senato e poi sottoposta al presidente della Repubblica. Il progetto ha suscitato le critiche dell'opposizione, che intende impugnarlo dinanzi alla Corte costituzionale. Secondo la riforma proposta, i bilanci della televisione e della radio pubbliche subirebbero una riduzione di circa il 15%. (ANSA).