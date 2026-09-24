VICENZA. Nessun risarcimento alla famiglia di Michele Merlo. Il Tribunale civile di Vicenza ha respinto la richiesta presentata dai genitori del giovane cantautore vicentino, morto nel giugno del 2021 a soli 28 anni a causa di una leucemia fulminante. La decisione arriva al termine del procedimento civile che vedeva coinvolti il medico di famiglia, l'Ulss 7 Pedemontana e le compagnie di assicurazione.

Il punto centrale della causa era il possibile rapporto tra il ritardo nella diagnosi della malattia e la morte del giovane, diventato noto al grande pubblico anche per la partecipazione al talent show Amici. Secondo quanto riportato nella sentenza, i periti incaricati dal Tribunale hanno però escluso un nesso causale tra il ritardo nella corretta diagnosi e il decesso.

Il giudice ha infatti precisato che, secondo le conclusioni della consulenza tecnica, il ritardo diagnostico avrebbe inciso solo in misura modesta sull'evoluzione della malattia e non sarebbe stato determinante rispetto all'esito finale. Una precedente consulenza tecnica aveva inoltre concluso per l'inevitabilità della morte.

La famiglia di Merlo aveva chiamato in causa il medico di medicina generale, l'Ulss 7 Pedemontana e le compagnie assicurative. Al centro del procedimento c'erano le circostanze che avevano preceduto il rapido aggravamento delle condizioni del giovane, morto dopo una leucemia fulminante.

La vicenda giudiziaria aveva già avuto un precedente sul piano penale: l'indagine sulla morte del 28enne era stata archiviata. Prima dell'avvio della causa civile, inoltre, l'azienda sanitaria aveva avanzato una proposta transattiva che la famiglia aveva deciso di non accettare.

La decisione civile chiude dunque, almeno in questa fase, il procedimento sulla richiesta di risarcimento avanzata dai genitori. Resta il dolore della famiglia, che ha contestato l'esito della causa e, secondo quanto riportato dalle cronache, starebbe valutando la possibilità di proseguire la battaglia giudiziaria.

Michele Merlo, conosciuto anche con il nome d'arte Mike Bird, era morto il 6 giugno 2021 dopo il rapido aggravarsi della malattia. La sua scomparsa aveva suscitato grande commozione anche per la giovane età e per la notorietà raggiunta attraverso la musica e la televisione.