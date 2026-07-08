(ANSA) - ROMA, 09 LUG - Michel Mari vince il Premio Strega 2026 con il romanzo 'I convitati di pietra' (Einaudi) che ha avuto 190 voti. Al secondo posto Matteo Nucci con 'Platone. Una storia d'amore' (Feltrinelli), con 152 voti e al terzo Bianca Pitzorno con 'La sonnambula' (Bompiani) 84 voti. Al quarto posto Alcide Pierantozzi con 'Lo sbilico' (Einaudi), 78 voti. Quinta Teresa Ciabatti con Donnaregina (Mondadori), 75 voti e sesta Elena Rui, con 'Vedove di Camus' (L'Orma), 64 voti. Il totale dei voti espressi è 643, pari all'80,4 % degli aventi diritto. A presiedere il seggio Andrea Bajani, vincitore dell'edizione 2024. (ANSA).