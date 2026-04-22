(ANSA) - ROMA, 22 APR - "Al momento nessuno investirebbe un dollaro in Ilva, è stato ucciso il business. È sul letto di morte. Due cose possono accadere: o la salvo io o continuerà a rubare al governo 100 milioni al mese". Lo ha detto il presidente di Flacks Group, Michael Flacks, intervistato su Tg24 Economia dove afferma: "lo scudo penale non mi interessa e non siamo preoccupati dalla bonifica ambientali". Flacks ribadisce di avere bisogno di un un prestito ponte dal governo di "500 milioni di euro per avviare il business" e garantisce "lo restituirò, è garantito". "Io non voglio nessuna beneficienza" e "sono pronto a investire del denaro 100 milioni, 200 milioni" se avrò affianco delle banche ma "le banche, allo stato delle cose, non ci metteranno un dollaro". (ANSA).