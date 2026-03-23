(ANSA) - ROMA, 23 MAR - Matteo Berrettini non supera i sedicesimi di finale nel torneo Atp Masters 1000 di Miami, battuto dal monegasco Valentin Vacherot per 7-6(7/5) 6-4. Accedono invece agli ottavi nel doppio Simone Bolelli e Andrea Vavassori: gli azzurri hanno battuto 5-7 7-6(7/2) 13-11 la coppia formata dal franco-monegasco Romain Arneodo e dallo statunitense Rajeev Ram, e al prossimo turno sfideranno l'argentino Tomás Martín Etcheverry e il cileno Alejandro Tabilo. Oggi in campo negli ottavi del doppio femminile Sara Errani e Jasmine Paolini, contro la slovacca Tereza Mihalikova e la britannica Olivia Nicholls. (ANSA).