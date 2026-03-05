(ANSA) - MILANO, 05 MAR - Mfe-MediaforEurope adotta una nuova organizzazione del top management: la scelta, voluta da Pier Silvio Berlusconi, segna il passaggio da una holding di controllo finanziario a una media company operativa. Il Cda del gruppo ha così deliberato di attribuire al Ceo Pier Silvio Berlusconi il ruolo di Chairman e Group chief executive officer. Fedele Confalonieri, storico presidente di Mediaset prima e di Mfe dopo, rimane statutory Chairperson. La nuova struttura, che prevede diverse nomine interne e la creazione di due nuove aree, nasce per "coordinare e indirizzare direttamente le proprie società in tutti i Paesi, valorizzando le migliori risorse e competenze interne al gruppo e rafforzando l'innovazione con nuovi presidi organizzativi e manageriali", spiega la società. (ANSA).