(ANSA) - ROMA, 17 OTT - Cede l'alta pressione e da domenica arrivano piogge e rovesci a partire dal Nord-Ovest. Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it, conferma che da domenica si assisterà a un mutamento meteo con il ritorno di frequenti precipitazioni a partire dalle regioni nord-occidentali. Anche la prossima settimana sarà caratterizzata da piogge, almeno fino a venerdì, e calo di temperature. Nelle prossime ore la nuvolosità si presenterà irregolare, con addensamenti più consistenti tra la Bassa Calabria e la Sicilia, settori sui quali non si escludono deboli piovaschi. A partire dalla serata di sabato, un nucleo instabile in discesa dal Mare del Nord raggiungerà la Francia, determinando un contestuale incremento dell'instabilità sui settori occidentali italiani e la persistenza di deboli fenomeni sugli stessi settori meridionali. La giornata di domenica 18 ottobre, spiega il meteorologo, sarà caratterizzata da precipitazioni diffuse, con accumuli stimati fino a 40-50 mm/24 ore su Liguria, Toscana e Piemonte. Ulteriori piogge interesseranno il versante ionico reggino e i settori meridionali di Sicilia e Sardegna. Nel corso della giornata la fenomenologia si estenderà a Lombardia, Emilia e alle coste laziali; sul resto del territorio le condizioni si manterranno nuvolose ma prevalentemente asciutte. La nuova settimana sarà segnata da precipitazioni diffuse, inizialmente concentrate sul versante occidentale e, da martedì, in estensione al resto del territorio con fenomeni a tratti persistenti almeno fino a venerdì 23 ottobre. Contestualmente, si registrerà una generale diminuzione delle temperature, che si riporteranno sui valori medi climatologici del periodo, tipicamente compresi tra 18 e 21°C su buona parte del Paese. NEL DETTAGLIO Sabato 17. Al Nord: nubi in progressivo aumento al Nord-Ovest, specie dalla serata; tempo stabile altrove. Al Centro: nuvolosità irregolare in transito. Al Sud e sulle Isole: variabilità con locali piovaschi tra Bassa Calabria e Sicilia ionica. Domenica 18. Al Nord: piogge diffuse al Nord-Ovest e in Lombardia (accumuli sui 40-50 mm/24 ore su Piemonte e Liguria), più asciutto a Nord-Est. Al Centro: precipitazioni in arrivo su Toscana e coste laziali. Al Sud e sulle Isole: piogge su Sardegna meridionale, Sicilia e settori ionici calabresi. Lunedì 19. Al Nord: condizioni instabili con precipitazioni sparse. Al Centro: rovesci diffusi sui versanti tirrenici. Al Sud e sulle Isole: instabilità sulle Isole Maggiori e sui versanti ionici. Tendenza: quadro caratterizzato da precipitazioni diffuse su gran parte del territorio nazionale fino alla giornata di venerdì, con temperature in calo verso le medie stagionali (18-21°C). (ANSA).