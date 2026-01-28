(ANSA) - ROMA, 28 GEN - I Ministri Giuseppe Valditara e Matteo Piantedosi oggi hanno sottoscritto una circolare, rivolta in particolare alle articolazioni territoriali dei due ministeri, che è finalizzata al contrasto dell'utilizzo dei coltelli tra i giovani. Anche prevedendo, tra l'altro, l'utilizzo di metal detector nelle scuole. La misura - informa una nota congiunta - potrà essere adottata su richiesta dei dirigenti scolastici nell'ambito di interlocuzioni con prefetture e questure che vengono rese sistematiche. (ANSA).