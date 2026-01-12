(ANSA) - WASHINGTON, 12 GEN - Meta ha nominato Dina Powell McCormick presidente e vicepresidente del consiglio di amministrazione, affidando a una delle donne più influenti di Wall Street e già consigliera di Trump la guida della prossima fase di crescita dell'azienda. Powell McCormick contribuirà a definire la strategia complessiva e la sua implementazione di Meta, ha spiegato l'azienda di Menlo Park, in California, collaborando con i team di calcolo e infrastrutture per garantire che gli investimenti multimiliardari raggiungano gli obiettivi prefissati e generino un impatto economico positivo. Oggi il presidente Usa si è congratulato con lei in un post sui social media. "Un'ottima scelta da parte di Mark Z!!!", ha scritto, riferendosi all'amministratore delegato di Meta, Mark Zuckerberg. "È una persona fantastica e di grande talento, che ha servito l'amministrazione Trump con forza e distinzione!", ha aggiunto. (ANSA).