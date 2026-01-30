(ANSA) - ROMA, 30 GEN - Dal 16 febbraio le società che vogliono mantenere il loro chatbot all'interno di WhatsApp in Italia dovranno pagare un costo a Meta per ogni risposta generata. La decisione arriva dopo la misura dell'Antitrust del 24 dicembre scorso: ha chiesto a Meta di sospendere nel nostro paese la politica restrittiva sulla chat per l'IA di terze parti, poi entrata in vigore globalmente il 15 gennaio. "Laddove siamo legalmente obbligati a fornire chatbot AI tramite l'Api aziendale di WhatsApp, stiamo introducendo prezzi per le aziende che scelgono di usare la nostra piattaforma per fornire tali servizi", dichiara un portavoce di Meta. (ANSA).